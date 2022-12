DVR: Truppentransport kollidiert mit Kleinbus – mehr als ein Dutzend Tote

In der Donezker Volksrepublik ist es laut Medienberichten am Mittwoch zu einem Unfall zwischen einem Truppentransport und einem Kleinbus gekommen. Vorläufig wurden mehr als ein Dutzend Todesopfer und mehrere Verletzte gemeldet.

Quelle: Sputnik © KONSTANTIN MICHALTSCHEWSKI

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen mit Militärangehörigen an Bord und einem Kleinbus sind am Mittwochmorgen auf der Autobahn Schachtjorsk – Torez im Bezirk Schachtjorski in der Volksrepublik Donezk 16 Menschen ums Leben gekommen, teilt die russische Nachrichtenagentur TASS unter Verweis auf örtliche Rettungsdienste mit. Auch der Lkw-Fahrer sei tot. Die Verletzten seien nach der Kollision ins Krankenhaus eingeliefert worden. Später veröffentlichte TASS aktualisierte Angaben zu dem Unfall, wonach 15 Menschen ums Leben gekommen und sechs weitere verletzt worden seien. Wie es um deren Gesundheitszustand stehe, werde nun geklärt, hieß es. Einsatzdienste seien an der Unfallstelle im Einsatz und würden den Unfallhergang untersuchen. Mehr zum Thema - Video: Ukrainische Soldaten erschießen ihre Kameraden – vor laufender Kamera einer russischen Drohne

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.