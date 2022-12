In zwei militärischen Einrichtungen in Russland kommt es zu Zwischenfällen

Nach "TASS"-Informationen sollen sich am Montag Explosionen auf zwei Militärflugplätzen in Russland ereignet haben. Eine offizielle Bestätigung gab es am Nachmittag noch nicht. Kremlsprecher Dmitri Peskow versicherte, dass Putin über die Vorfälle informiert ist.

Quelle: Sputnik © Sergei Gunejew

Medienberichten zufolge sollen sich am Montag gleich mehrere Explosionen auf zwei Militärflugplätzen in Russland ereignet haben. Bei einer Explosion auf einem Flugplatz in der Region Rasan soll ein Tanklaster in Brand geraten und detoniert sein, so die russische Nachrichtenagentur TASS. Sekretär des Ukrainischen Sicherheitsrats fordert die Vernichtung Russlands Drei Menschen seien gestorben und mindestens fünf weitere verletzt worden, heißt es dort. Auch im Gebiet Saratow soll sich fast gleichzeitig eine Explosion auf einem Militärflugplatz ereignet haben. Zwei Menschen seien verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Eine offizielle Bestätigung gab es am Nachmittag noch nicht. Die Ursache bleibt bislang unklar. Kremlsprecher Dmitri Peskow versicherte am Montag, Wladimir Putin sei über die Vorfälle informiert. "Ich habe nur Medienberichte gesehen, aber ich verfüge über keine genauen Informationen, ich kann sie nicht kommentieren", erklärte er. "Die Informationen über Vorfälle in militärischen Einrichtungen werden von den Strafverfolgungsbehörden überprüft", sagte der Gouverneur der Region Saratow, Roman Busargin. Obwohl Michail Podoljak, der Berater des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij, auf Twitter indirekt behauptete, dass die Ukraine in diese Vorfälle involviert sei, hätten die Streitkräfte der Ukraine keinerlei Mittel für Angriffe einer solchen Reichweite. Mehr zum Thema - Erneuter ukrainischer Raketenangriff auf Donezk: Kind aus Flammen gerettet

