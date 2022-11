Russlands Hightech-Waffe: Interkontinentalrakete "Sarmat" geht in Serie

Russland habe die Serienfertigung der neuesten ballistischen Interkontinentalrakete "Sarmat" gestartet, sagte der Generaldirektor des staatlichen Raketenzentrums Makejew, Wladimir Degtjar. Sie werde die Sicherheit Russlands in den kommenden 50 Jahren gewährleisten.

Quelle: Sputnik © Russisches Verteidigungsministerium.

Wladimir Degtjar, der Generalkonstrukteur des Staatlichen Raketenzentrums Makejew, teilte den Medien mit, dass die hochmoderne interkontinentale ballistische Rakete "RS-28 Sarmat" (NATO-Codename "SS-X-30 Satan 2") in Serie gegangen sei. Das Raketensystem sei mit den erforderlichen Materialien und der Betriebsausrüstung ausgestattet worden, hieß es. Die "Sarmat" werde in den nächsten vierzig bis fünfzig Jahren das Kampfpotential der russischen Streitkräfte stärken und die Sicherheit Russlands zuverlässig gewährleisten, betonte der Entwickler. Ihm zufolge wird diese Waffe unter den gegenwärtigen geopolitischen Verhältnissen zum Hauptfaktor der nuklearen Abschreckung, aber auch zu einer Garantie für die Aufrechterhaltung des Friedens. "Es wird für alle reichen!" – Medwedew inspiziert Raketenproduktion Die Rakete "RS-28 Sarmat" wurde entwickelt, um die sowjetische Interkontinentalrakete "R-36M2 Wojewoda" (NATO-Codename "SS-18 Satan") zu ersetzen. Sie hat nach russischen Angaben eine Reichweite von 18.000 Kilometern. Die Rakete soll in der Lage sein, weltweit Ziele zu treffen, sogar am Nord und Südpol. Ihre Technik sei so ausgereift, dass sie alle modernen Mittel der Raketenabwehr überwinden könne. Der erste Start einer "Sarmat"-Rakete fand am 20. April auf dem Kosmodrom Plessezk in der Region Archangelsk statt. Der russische Präsident Wladimir Putin beglückwünschte damals das Militär zu dem erfolgreichen Start und sprach von einem "großen, bedeutenden Ereignis in der Entwicklung fortschrittlicher Waffensysteme der russischen Armee", denn: "Ein Analogon dazu gibt es nicht auf der Welt und wird es auch in Zukunft noch lange nicht geben. Diese wirklich einzigartige Waffe wird das Potenzial unserer Streitkräfte stärken, Russlands Sicherheit vor äußeren Bedrohungen zuverlässig gewährleisten und diejenigen, die in der Hitze der aggressiven Rhetorik versuchen, uns, unser Land zu bedrohen, zum Nachdenken bringen." Der damalige Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, nannte den erfolgreichen Start ein "Geschenk für die NATO". Nach Abschluss des Testprogramms wird das "RS-28 Sarmat"-Raketensystem dem Bereitschaftsdienst der Strategischen Raketentruppen Russlands (RWSN) geliefert werden. Mehr zum Thema – Die russische Armee unterzeichnet Vertrag über "nicht abfangbare" Raketen

