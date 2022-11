Russlands Vizeaußenminister hält Abbruch diplomatischer Beziehungen zu den USA für möglich

Der Bruch aller Beziehungen zu den USA sei nicht auszuschließen, sagte der russische Vizeaußenminister Sergei Rjabkow. Ein solches Szenario liege jedoch nicht im Interesse Russlands. Er betonte auch, dass die russische Außenpolitik in erster Linie von nationalen Interessen geleitet werde.

Quelle: Sputnik © SERGEI WITWIZKI

Der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow sagte in einem Interview am Donnerstag, Kommunikation und Dialog zwischen den Staaten seien nötig, aber wenn die USA irgendwann anders entscheiden würden, werde es zu einem Bruch kommen. Die weitere Entwicklung werde ganz von der Wahl abhängen, die in Washington getroffen werde. "Ich schließe nichts im Voraus aus, aber das ist natürlich nicht unser Weg", sagte Rjabkow in Bezug auf einen möglichen Bruch. "Wir machen unsere Politik konsequent proaktiv, nicht reaktiv, auch in amerikanischer Richtung, ausschließlich geleitet von unseren nationalen Interessen. Es liegt in unserem Interesse, die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten nicht abzubrechen." Zugleich sprach der russische Top-Diplomat von einem beispiellosen Ausmaß der Russophobie in den Vereinigten Staaten, auf allen Regierungsebenen sowie in den Mainstream-Medien. "Wir spüren das jeden Tag." Russisches Außenministerium: Keine Vorbedingungen für Friedensverhandlungen Gefragt nach Friedensgesprächen im Ukraine-Konflikt, sagte Rjabkow, es habe in den vergangenen Tagen viele Spekulationen über Vorbedingungen dafür gegeben. Dabei sei die Position Russlands hinsichtlich seiner territorialen Integrität, einschließlich der neu aufgenommenen Gebiete, "unerschütterlich", betonte er. Dies könne keine Vorbedingung für einen Friedensprozess sein. Die Ziele der Spezialoperation in der Ukraine müssen erreicht werden, wobei Russlands territoriale Integrität gewahrt bleiben müsse. Es sei "kontraproduktiv", mit Vorbedingungen in Verhandlungen einzutreten, so der russische Vizeaußenminister. Das bedeute, dass die Menschen keine Verhandlungen und keine Ergebnisse wollen. Ende September wurden im Kreml die Verträge über die Aufnahme der Donezker und Lugansker Volksrepubliken, der Regionen Saporoschje und Cherson in den Bestand Russlands und die Bildung neuer Subjekte unterzeichnet. Mehr zum Thema - "Ihre Seele liegt komplett im Dunkeln" – Lawrow über Friedensbemühungen der EU

