Drei russische Staatsbürger bei Anschlag in Istanbul verletzt

Bei dem Anschlag in Istanbul sind drei russische Staatsbürger verletzt worden, teilte das russische Generalkonsulat am Montag mit. Sie seien nicht in Lebensgefahr. Diplomaten beobachteten die Lage weiter, hieß es in einer Erklärung in den sozialen Netzwerken.

Quelle: Gettyimages.ru © Burak Kara

Wie das russische Generalkonsulat in Istanbul am Montag mitteilte, sind bei dem Anschlag am Sonntagnachmittag drei Russen verletzt worden. Sie seien nicht in Lebensgefahr, hieß es. Ob Deutsche unter den Verletzten sind, ist noch unklar. Bei dem Anschlag kamen nach offiziellen Angaben mindestens sechs Menschen ums Leben, weitere 81 wurden verletzt. Die Einkaufsstraße Istiklal ist ein touristischer Mittelpunkt im Zentrum des europäischen Teils der türkischen Metropole, auf der häufig großes Gedränge herrscht. Türkei vermutet "kurdische Terroristen" hinter Anschlag in Istanbul – erste Festnahmen Am Montagmorgen veröffentlichte der Staatssender TRT ein Einsatzvideo von Sicherheitskräften, das eine auf dem Boden liegende, mit Handschellen fixierte Frau zeigt. Dem Bericht zufolge soll sie die am Sonntag detonierte Bombe auf der belebten Einkaufsstraße Istiklal deponiert haben. Innenminister Süleyman Soylu hatte in der Nacht die Festnahme der Hauptverdächtigen und 21 weiterer Verdächtiger mitgeteilt. Es werde im Umfeld der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK ermittelt, so der Innenminister. Die PKK gilt in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation. Soylu zufolge waren die Opfer im Alter zwischen neun Jahren und Anfang 40. Mehr zum Thema - Nach Explosion in Istanbul: Erdoğan spricht von "hinterhältigem Anschlag" (rt/dpa)

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.