Russische Armee greift ukrainische Einheiten am rechten Ufer des Dnjepr an

Das russische Verteidigungsministerium hat mitgeteilt, dass die russischen Truppen Ansammlungen von ukrainischen Soldaten und Kriegsgerät am rechten Ufer des Dnepr ins Visier nehmen. Dabei fügte die Behörde hinzu, dass das gesamte russische Militär samt Waffen und Ausrüstung bereits vom rechten Ufer abgezogen wurde.

Quelle: Sputnik © Wiktor Antonyuk

Laut dem russischen Verteidigungsministerium haben die russischen Armeeeinheiten das rechte Ufer des Dnerp vollständig verlassen und neue Stellungen auf dem linken Ufer bezogen. Dabei nehmen sie nun Ansammlungen von ukrainischen Truppen und kriegsgerät, die am rechten Ufer des Flusses anrücken ins Visier. Das Ministerium fügte hinzu, dass das gesamte russische Militär samt Waffen und Ausrüstung bereits vom rechten Ufer abgezogen wurde und befestigte Verteidigungspositionen am linken Ufer eingenommen hat. Verteidigungsminister Schoigu befiehlt russischen Truppen, Cherson zu verlassen Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu stimmte am 10. November dem Vorschlag des Befehlshabers der kombinierten Gruppe russischer Truppen Armeegeneral Sergei Surowikin zu, die Verteidigung entlang des linken Dnepr-Ufers zu organisieren, und wies den Beginn des Truppenabzugs aus Cherson und den angrenzenden Siedlungen an. Am Freitag, den 11. November, teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass die Verlegung der Truppen vom rechten auf das linke Ufer des Dnepr abgeschlossen sei. Mehr zum Thema - Teilrückzug Russlands aus Cherson: Drei mögliche Erklärungen

