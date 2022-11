Präventive Maßnahme: Sankt Petersburg übt Schneeräumung – bei Plusgraden und sauberen Straßen

Vorsorge ist besser als Nachsorge, heißt es. Die Behörden von Sankt Petersburg nahmen das Sprichwort wörtlich und übten diese Woche die Schneeräumung, obwohl es in der Stadt derzeit 10 Grad plus hat und noch kein Schnee liegt.

© Alexei Danitschew

Die Verwaltung des zentralen Bezirks von Sankt Petersburg hat ein Video veröffentlicht, das eine Schulung des Winterdienstes bei der Schnee- und Eisbeseitigung zeigt. Die Arbeiter machten sich mit Schneepflügen und Schaufeln an die Arbeit. Kurios dabei ist, dass in Sankt Petersburg am Donnerstag kein einziger Zentimeter Schnee fiel. Die Temperatur kletterte auf plus 10 Grad, es war leicht bewölkt. Die Maßnahmen dienen demnach dazu, alle Arbeiten des Winterdienstes zu synchronisieren. Unter anderem sollen Plätze für die vorübergehende Lagerung von Schnee bestimmt werden. Laut der Verwaltung seien die Übungen erfolgreich verlaufen. Allerdings bestehe noch Handlungsbedarf bei den Anwohnern, die ihre Pkws nicht aus den kostenpflichtigen Parkbereich entfernten. Die Stadt kämpft seit mehreren Jahren mit Problemen bei der Schneeräumung. Die Bewohner klagen oft über nicht geräumte Straßen und verletzen sich. Im vergangenen Winter wurde sogar ein Strafverfahren gegen mehrere private Auftragnehmer eingeleitet. Mehr zum Thema - Olympia ad absurdum: Asien-Winterspiele 2029 in Saudi-Arabien

