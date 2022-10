Militärflugzeug stürzt auf Wohnhaus in Irkutsk ab

In der Stadt Irkutsk ist ein Militärflugzeug vom Typ Su-30 auf ein Wohnhaus abgestürzt. Am Absturzort brach ein Feuer aus. Nach Angaben des örtlichen Katastrophenschutzes kamen die beiden Piloten ums Leben. Unter der Zivilbevölkerung wurden keine Opfer gemeldet.

© Soziale Netzwerke

In der sibirischen Stadt Irkutsk ist ein russisches Militärflugzeug vom Typ Su-30 abgestürzt. Der Zwischenfall passierte am Abend (Ortszeit) im Bezirk Nowo-Lenino. Dabei wurde ein hölzernes Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. In den sozialen Netzwerken tauchten Videos auf, auf denen ein starker Brand zu sehen ist. Der Gouverneur des Gebiets Irkutsk, Igor Kobsew, bestätigte den Zwischenfall. Auf Telegram schrieb er, dass ein Flugzeug vom Typ Su-30 auf ein zweigeschossiges Haus abgestürzt sei. Er fahre gerade an den Ort des Geschehens. 😱 Момент крушения Су-30 в Иркутске. На кадрах видно, что самолет был абсолютно неуправляемым pic.twitter.com/t7aq5ocGMQ — НТВ (@ntvru) October 23, 2022 Der örtliche Katastrophenschutz sprach von einem Flugzeug des Typs Su-30. Es sei bei einem Testflug abgestürzt. Die beiden Piloten seien ums Leben gekommen. Unter der Zivilbevölkerung gebe es nach vorläufigen Informationen keine Opfer. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls wären keine Menschen im Haus gewesen. Der Brand sei inzwischen eingedämmt worden. Seine Fläche habe 200 Quadratmeter betragen. Обломки разбившегося самолета pic.twitter.com/2AZuwLKEaU — НТВ (@ntvru) October 23, 2022 Laut Medienberichten gehörte das Flugzeug einem Flugzeugunternehmen, das den Kampfjet testete. Nach Angaben des Vereinten Flugzeugbaukonzerns habe es sich bei dem Flug um eine Abnahmeprüfung gehandelt. Das Flugzeug habe keine Waffen an Bord gehabt. Zur Untersuchung des Zwischenfalls habe man eine Kommission geschaffen. Nach dem Absturz blieben ungefähr 150 Wohnhäuser ohne Strom. Der Zwischenfall ereignete sich nur wenige Tage nach der Tragödie im südrussischen Jeisk, als ein Militärflugzeug vom Typ Su-34 am 17. Oktober auf ein Wohnviertel abgestürzt war. Infolgedessen geriet der beim Absturz ausgetretene Kraftstoff in Brand. Das Feuer breitete sich auf ein neunstöckiges Wohnhaus aus. Bei der Tragödie kamen 14 Menschen ums Leben. Mehr zum Thema - Russland: 14 Tote nach Flugzeugabsturz in Wohnviertel

