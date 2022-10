Die Kinder im Blick: Putin setzt auf einheitliches Konzept der "geistigen und moralischen Werte"

Russlands Präsident fordert, das Konzept der "geistigen und moralischen Werte" zu vereinheitlichen. Vorschläge hierfür sollen bis Dezember ausgearbeitet werden. Außerdem sollen Filme für Kinder und Jugendliche künftig vollständig aus dem Staatshaushalt finanziert werden.

Quelle: AFP © ALEXEY MAISHEV / SPUTNIK / AFP

Wladimir Putin hat die Regierung und die regionalen Behörden beauftragt, strategische Planungsdokumente und Gesetze zu analysieren, die die Bereiche einer patriotischen und moralischen Erziehung regeln. Die darin enthaltenen Definitionen der Begriffe "geistige und moralische Werte" und "geistige und moralische Bildung" sollen nun vereinheitlicht werden. Ein entsprechender Bericht über die geleistete Arbeit soll bereits am 1. Dezember 2022 vorgelegt werden. Entsprechende Anweisungen des russischen Staatsoberhauptes wurden diesen Montag auf der Webseite des Kremls veröffentlicht. Russland: Propaganda "nicht-traditioneller Werte" soll vollständig verboten werden Zudem ordnete Putin an, die staatliche Finanzierung der Kinder- und Jugendfilme gesetzlich zu regeln und Filmvorführungen für Schüler zu organisieren, die "traditionelle Werte" fördern. Ab dem Schuljahr 2023/2024 soll der Posten eines Beraters des Erziehungsdirektors in allen Berufsbildungsorganisationen eingeführt werden. Ziel sei ein einheitliches Bildungsumfeld sowie die Einbeziehung junger Menschen in gesellschaftlich nützliche Aktivitäten. Ferner soll die Produktion digitaler Inhalte gefördert werden, die auf patriotische und moralische Erziehung von Kindern und Jugendlichen abzielen. Dafür sollen jährlich 3,9 Milliarden Rubel (rund 66 Millionen Euro) bereitgestellt werden. Putin betont immer wieder die Bedeutung traditioneller Werte in Russland. Bei der Siegesparade im Mai sagte er, dass Russland diese Werte niemals aufgeben werde. Dabei hebt er unter anderem die traditionelle Definition von Ehe hervor. Im Rahmen der patriotischen Erziehung will Russland außerdem die Kinder- und Jugendbewegung der Pioniere wiederbeleben. Mehr zum Thema - Wie einst die sowjetischen Pioniere: Russland gründet neue Kinder- und Jugendbewegung

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.