Russland: Journalist Safronow zu 22 Jahren Haft verurteilt

Das Moskauer Stadtgericht hat den Journalisten Iwan Safronow zu 22 Jahren Haft in einer Kolonie mit strengen Haftbedingungen und einer Geldstrafe verurteilt. Er plädierte auf "nicht schuldig" und brachte seine Verfolgung mit seiner beruflichen Tätigkeit in Verbindung.

Quelle: Sputnik © Pressedienst des Moskauer Stadtgerichts

Am Montag, den 5. September, hat das Moskauer Stadtgericht das Urteil gegen Iwan Safronow verkündet, einen ehemaligen Journalisten der Medien Kommersant und Wedomosti sowie informationspolitischen Berater des Chefs der russischen Weltraumbehörde Roskosmos, der des Staatsverrats für schuldig befunden wurde. Er wurde zu 22 Jahren Haft in einer Kolonie mit strengen Haftbedingungen, einer Geldstrafe von 500.000 Rubel (etwa 8.300 Euro) und zwei Jahren eingeschränkter Freiheit verurteilt. Als Safronow das Urteil hörte, zuckte er mit den Schultern und sagte zu Freunden und Bekannten, die zur Anhörung gekommen waren: "Ich liebe euch." Die Verteidigung will gegen das Urteil Berufung einlegen. Ein Berufungsentwurf könne bereits heute eingereicht werden, die Verteidigung habe die notwendigen Unterlagen für das Urteil mitgenommen, sagte Safronows Anwalt Daniil Nikiforow gegenüber Reportern. Das Urteil wurde von drei Richtern unter dem Vorsitz von Dmitri Gordejew gefällt. Es dauerte 15 Minuten, um den Tenor des Urteils zu lesen. Die Staatsanwaltschaft forderte 24 Jahre Haft für Safronow. Safronow bestritt seine Schuld und lehnte einen ihm zweimal angebotenen Strafnachlass ab. In seiner Abschlusserklärung sagte er: "Seit mehr als zwei Jahren sitze ich in Lefortowo in Untersuchungshaft. Die Voruntersuchung läuft schon fast genauso lange. Davor war ich mehr als sechs Jahre lang auf dem Radar der russischen Sicherheitsdienste. Zuerst versuchten die Agenten und dann die Ermittler, meine journalistische Arbeit unter einen Strafrechtsartikel zu stellen, der mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Alles, was die Ermittler versuchten, war nicht, sich einen Reim auf die Situation zu machen, sondern das, womit ich lebte und arbeitete, in die Kriterien der Spionage einzuordnen." Er ist auch davon überzeugt, dass seine strafrechtliche Verfolgung mit seiner journalistischen Arbeit zusammenhängt. Safronow bemerkte: "Meine Telefongespräche mit Leuten aus der Rüstungsindustrie, der Regierung und anderen Strukturen werden als Versuch beschrieben, Informationen zu erlangen. Aber das ist absurd: Nach all den Gesprächen über die Themen wurden in Kommersant und Wedomosti meine Notizen veröffentlicht." Rechtsanwalt Pawel Tschikow stellte fest, dass er in Fällen von Landesverrat keine Verurteilung zu mehr als 20 Jahren finden konnte. Auf seiner Telegram-Seite schrieb er: "Sie müssen verstehen, dass die Sanktion dieses Artikels eine Höchststrafe von genau 20 Jahren vorsieht. Das Gericht verhängte eine längere Strafe, weil Iwan Safronow zwei Taten zur Last gelegt wurden, für die jeweils eine eigene Strafe verhängt wird. Das Gericht hat dann die endgültige Strafe im Wege der teilweisen oder vollständigen Aufrechnung festgesetzt." Mutmaßlicher NATO-Spion: Russlands Geheimdienst nimmt Berater der Raumfahrtbehörde Roskosmos fest Nach Angaben von Tschikow lag die übliche Strafe in Fällen von Landesverrat bei sechs bis neun Jahren, während in den letzten fünf Jahren Strafen von 12 bis 15 Jahren keine Seltenheit mehr sind. Er bezeichnete das Urteil gegen Safronow als demonstrativ grausam. Safronow wurde im Juli 2020 von FSB-Agenten festgenommen, als er sein Haus zur Arbeit verließ. Das Bezirksgericht Lefortowo in Moskau wies ihn in das FSB-Haftzentrum Lefortowo ein. Nach Angaben des FSB arbeitete Safronow mit Spezialdiensten von NATO-Ländern zusammen. Insbesondere erhielt er 248 US-Dollar (250 Euro) von dem Politikwissenschaftler Demuri Woronin, der ebenfalls des Landesverrats angeklagt ist, sagte Anwalt Iwan Pawlow. Darüber hinaus wurde Safronows Kollege und Freund Martin Larish, der von 2010 bis 2012 in Moskau als Korrespondent für die Zeitung Lidové noviny arbeitete und dann eine Informationsagentur gründete, die einen abonnierten Sicherheitsinformationsdienst vertrieb, wie die Zeitung Kommersant berichtet, als tschechischer Geheimdienstagent identifiziert. Nach Safronows Festnahme im Juli 2020 hielten die Journalisten eine Reihe von Mahnwachen in der Lubjanka ab und forderten die Freilassung ihres Kollegen. Mehr als 20 Personen wurden festgenommen. Mehr als 140 Personen unterzeichneten persönliche Zusagen für Safronow bis September 2020, darunter der Chefredakteur von RBC, Petr Kanajew, der Chefredakteur von Meduza, Iwan Kolpakow, der Chefredakteur von Wedomosti, Andrei Schmarow, der Vorsitzende der russischen Partei Jabloko, Nikolai Rybakow, und der Abgeordnete des Sankt Petersburger Parlaments, Boris Wischnewski. Videobotschaften zur Unterstützung Safronows wurden von Journalisten des Kremls und des Militärpools, dem Musiker Juri Schewtschuk, dem Filmregisseur Pawel Lungin und vielen anderen Persönlichkeiten des öffentlichen und kulturellen Lebens aufgenommen. Mehr zum Thema - Fall Iwan Safronow: Journalisten fordern mehr Transparenz bei Untersuchung der mutmaßlichen Spionage

