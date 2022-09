Meinungsforscher: China für Mehrheit der Russen das freundlichste Land

Mehr als die Hälfte der Russen glaubt, dass Russland die stärksten Beziehungen zu China hat, während 76 Prozent der Bürger die Vereinigten Staaten als das feindlichste Land betrachten. Dies sind die Ergebnisse der jüngsten statistischen Erhebungen.

Quelle: Legion-media.ru © Mihail Tokmakov / SOPA Images/Sipa USA

Das staatliche russische Markt- und Meinungsforschungsunternehmen WZIOM hat kürzlich eine Umfrage veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass die Russen China für das freundlichste Land halten – und die USA, die Ukraine und die europäischen Länder für die feindlichsten. Wie die Nachrichtenagentur TASS berichtet, betonten die Meinungsforscher in einer Erklärung: "Mehr als die Hälfte unserer Mitbürger – 55 Prozent – glauben immer noch, dass Russland die stärksten Beziehungen zu China hat. Das ist der höchste Wert aller Zeiten, ein plus von 10 Prozentpunkten gegenüber dem Jahr 2019." Zu den besonders freundlichen Ländern gehören für Russen laut Umfrage auch Weißrussland (49 Prozent der Befragten), Indien (22 Prozent), die Türkei (17 Prozent) und Kasachstan (13 Prozent). Weitere elf Prozent der Befragten erwähnten die engen Beziehungen zwischen Russland und Serbien (neun Prozent mehr gegenüber dem Jahr 2019), während zehn Prozent der Befragten Iran auf die Liste setzten (sieben Prozent mehr gegenüber dem Jahr 2019). "Für eine gerechtere und demokratischere Weltordnung" – Russland und China bekräftigen Freundschaft Die Vereinigten Staaten bleiben der Hauptfeind Russlands, so die Befragten laut Angaben der Nachrichtenagentur TASS. Die Zahl derjenigen, welche die USA als feindliches Land betrachten, ist in diesem Jahr um fast zehn Prozent gestiegen, was den höchsten Wert in der Geschichte der statistischen Erhebungen darstellt. Die Ukraine hingegen wird von fast der Hälfte der Befragten als feindlich eingestuft. Das sind zehn Prozent weniger als noch im Jahr 2019. Auch Deutschland (32 Prozent), Polen (28 Prozent), Frankreich (21 Prozent), Lettland (14 Prozent) und Estland (elf Prozent) werden von den Russen auf die Liste der unfreundlichen Länder gesetzt. Gleichzeitig neigt jeder Zehnte dazu, die baltischen Staaten als Feinde der Russischen Föderation zu betrachten. Russland will Bürgern aus "unfreundlichen Ländern" Adoption russischer Kinder verbieten Interessanterweise ändert sich das Bild Georgiens in den Augen der Russen allmählich. Während im Jahr 2019 noch 12 Prozent der Befragten Georgien zu den feindlichen Ländern zählten, ist die Zahl in diesem Jahr auf ein Prozent gesunken. Finnland, Bulgarien und die Tschechische Republik, die bisher als befreundet galten, tauchten zum ersten Mal auf der Liste der von den Russen als feindlich eingestuften Länder auf – wohl wegen der Politik ihrer Regierungen im Zuge der Ukraine-Krise und der militanten Russophobie in diesen Ländern. Laut der Nachrichtenagentur RIA Nowosti wurde am 13. August eine landesweite telefonische Umfrage von WZIOM-Sputnik unter 1.600 Russen über 18 Jahren durchgeführt. Die Daten seien nach soziodemografischen Parametern gewichtet und die Fehlermarge betrage mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent nicht mehr als 2,5 Prozent. Mehr zum Thema - Eine ausgestreckte Hand im Osten – Oder: Die Chinesen lieben die Russen

