Dichter Rauch über Moskau: Smog erreicht die Hauptstadt

Der durch Waldbrände ausgelöste Smog erreichte am Mittwochabend die russische Hauptstadt. Am Donnerstag roch es weiterhin stark nach Verbranntem. Die Verbraucherschutzbehörde riet den Moskauern sogar, draußen Masken zu tragen und ausreichend zu trinken.

Quelle: AFP © NATALIA KOLESNIKOVA

Der Brandgeruch und Smog, die der Wind am Mittwochabend nach Moskau brachte, erreichten am Donnerstag fast alle Bezirke der Hauptstadt. Die Ursache sind Waldbrände im Gebiet Rjasan südöstlich von Moskau. Wie der amtierende Gouverneur des Gebietes erklärte, gibt es dort derzeit drei Brände mit einer Gesamtfläche von 181 Hektar. Sergei Sobjanin, Bürgermeister der Hauptstadt, schrieb auf Telegram, dass Moskau Feuerwehrleute zur Brandbekämpfung nach Rjasan entsendet habe. Gefahren, dass die Brände auf das Gebiet Moskau übergehen könnten, gäbe es nicht, gab das örtliche Umweltministerium Entwarnung. Nach vorläufigen Prognosen könnte der Smog wegen hoher Temperaturen und Windstille für weitere zwei Tage in der Hauptstadt bleiben. In Moskau herrscht derzeit Hitze. Am Donnerstag werden bis zu 31 Grad Celsius erwartet. Die Verbraucherschutzbehörde empfahl den Moskauern, draußen medizinische Masken zu tragen, ausreichend zu trinken, die Wohnung regelmäßig zu reinigen und Kinder nicht zu lange auf Spielplätzen spielen zu lassen. Die Behörde stellte in einer Pressemitteilung fest, dass keine Überschreitung der maximal zulässigen Schadstoffkonzentration in der Luft festgestellt wurde. Die Kontrolle über den Luftzustand in Moskau sei verstärkt worden. Mehr zum Thema - Waldbrand in Spanien außer Kontrolle: 1.500 Menschen aus der Provinz Saragossa evakuiert

