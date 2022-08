Jugendfestival auf der Krim: Veranstalter trotzen Cancel Culture

Auf der Krim findet diese Woche das Jugendfestival Tawrida.ART statt. Daran nehmen unter anderem junge Leute aus den Volksrepubliken Donezk und Lugansk teil. Der Schwerpunkt des Events liegt auf der Förderung der russischen Kultur vor dem Hintergrund Cancel Culture.

Quelle: Sputnik © Konstantin Michaltschewski

Seit dem 15. August findet auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim ein Kultur- und Kunstfestival für Jugendliche statt. Etwa 4.000 junge Leute, darunter Studenten, aus ganz Russland machen bei Tawrida.ART mit. Unter ihnen sind Mitglieder des Kulturvereins Tawrida, Vertreter der Kultur-, Kunst- und Kreativszene, Blogger, Influencer und Vertreter von Studentenmedien. Außerdem nehmen daran Vertreter der Föderalen Agentur für Angelegenheiten der Jugend (Rosmolodesch) teil. Die Veranstaltung wird bis zum 19. August dauern. Ihr Austragungsort ist die Kapselbucht in der Nähe von Sudak. Dieses Jahr sind die wichtigsten Mottos "Leben und Arbeit in Russland" und "Wir lassen uns nicht canceln". Russische Kulturministerin: "Cancel Culture" gegen Russland ist ein vorübergehender Trend Das Festival wurde am Montag mit einer bunten Show eröffnet. Zu dieser Veranstaltung waren auch Teilnehmer und Gewinner der Präsidenteninitiative "Russland – ein Land der Möglichkeiten", Teilnehmer des humanitären Projekts #WirSindZusammen für die Bevölkerung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk, freiwillige Helfer sowie 500 junge Leute aus dem Donbass und den Gebieten Cherson und Saporoschje eingeladen worden. Russlands Präsident Wladimir Putin wandte sich am Montag an die Festivalteilnehmer mit einer Videobotschaft. Dort wies er darauf hin, dass die Jugendlichen durch "gemeinsame Werte" wie "Glauben an die Gerechtigkeit, Liebe zur Heimat, Streben nach Selbstentfaltung und ihren aufrichtigen Wunsch, Menschen zu helfen" vereint seien. Nach Ansicht des Präsidenten machen ebendiese Werte die russische Kultur aus. Mit Blick auf den Druck, unter den einige russische Künstler im Westen geraten waren, sagte der Staatschef: "Alle Versuche, unsere Kultur und Russland zu canceln, sind vergeblich. Das ist einfach Unsinn. Und diejenigen, die anders denken, haben leider die Lehren aus der Geschichte nicht gezogen. Aber Geschichte wird von Menschen gemacht. Und heute macht ihr die Geschichte – junge Leute, die es wissen, zu träumen, zu schaffen, zu arbeiten und zu siegen." Putin unterstrich außerdem, dass junge Menschen aus den befreiten Volksrepubliken Donezk und Lugansk am diesjährigen Festival teilnehmen. Er betonte auch, dass die Russen nur "gemeinsam" stark sein könnten. Der Präsident wünschte den jungen Menschen neue Freunde, Erfolg und alles Gute. Das Festival Tawrida.ART findet zum vierten Mal auf der Krim statt. Die meisten Teilnehmer des Festivals sind kreative junge Menschen aus Russland. Tawrida ist einer der historischen Namen der Halbinsel Krim. Tawrida.ART ist Teil des föderalen Projekts "Jugend Russlands" und wird von der Rosmolodesch unterstützt. Mehr zum Thema - Kunst oder Vandalismus: Was Experten über Straßenkunst in Russland sagen

