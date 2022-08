Waldbrände in Russland nehmen zu

Am 5. August hat die Gesamtfläche der Waldbrände in Russland um mehr als 20 Prozent zugenommen. Sie umfasst aktuell 126.000 Hektar. Mehr als 3.000 Menschen und 300 Fahrzeuge sind im Einsatz, um die Waldbrände zu löschen. Jakutien, Jugra und Magadan sind dabei am stärksten betroffen.

Nach Angaben der russischen Forstbehörde "Awialessoochrana" sind in den vergangenen 24 Stunden in Russland 36 Waldbrände auf einer Fläche von 7.090 Hektar gelöscht worden. Am 5. August um 0:00 Uhr Moskauer Zeit gab es demnach in Russland 130 Großfeuer in den Waldgebieten, auf einer Fläche von 126.400 Hektar. Die Feuerwehren seien aktuell aktiv dabei, die Brände zu bekämpfen. Tausende Tote durch Hitze in Südeuropa – Ärzte fordern Hitzeschutzplan für Deutschland Jedes Jahr kommt es in Russland zu zahlreichen Großbränden in den Wäldern. Prozentual gesehen erscheinen die Zahlen gering, aber in Wirklichkeit handelt es sich um Hunderttausende von Hektar. Oft greift das Feuer auch auf Wohngebiete über. Dann erfüllt beißender Rauch die Städte und schädigt die Gesundheit der Ortsansässigen. Meistens ist allerdings der Mensch die Ursache des Feuers. Nach Angaben der russischen Forstbehörde sind 52,2 Prozent des russischen Territoriums von Wäldern bedeckt, und 0,29 Prozent der gesamten Waldfläche sind seit Anfang des Jahres 2022 von Waldbränden betroffen. Jakutien (51.463 Hektar), der Autonome Kreis der Chanten und Mansen, auch Jugra genannt (40.426 Hektar), und das Gebiet Magadan (20.346 Hektar) sind derzeit am stärksten betroffen. Große Waldflächen brennen in der Region Chabarowsk (5.877 Hektar), im Autonomen Kreis Tschukotka (2.655 Hektar) und in der Republik Komi (2.646 Hektar). Mehr zum Thema - Waldbrände in Europa: Ist immer die Hitzewelle schuld – oder steckt auch Kalkül dahinter?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.