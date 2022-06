Kein "Windows" für Russland? Russische Nutzer können von der Microsoft-Website nichts herunterladen

Nach Berichten russischer Medien habe der US-Konzern Microsoft den Nutzern in Russland jetzt verwehrt, Windows-Software von seiner offiziellen Website herunterzuladen. Das Unternehmen selbst hat bisher jedoch offiziell keine derartigen regionalen Beschränkungen bestätigt.

Quelle: Gettyimages.ru © David Ramos

Wie die russische Onlinezeitung Gazeta.ru am 19. Juni berichtete, hätten Anwender in Russland jetzt Schwierigkeiten, Windows 10 und 11 von der offiziellen Website des US-Konzerns Microsoft herunterzuladen. Es wurde ebenfalls gemeldet, dass Nutzer mit russischen IP-Adressen den Installationsassistenten der Software Media Creation Tool nicht herunterladen konnten. Beim Herunterladen eines Windows-11-Systemabbildes werde auf der Microsoft-Website die Meldung "Es gibt ein Problem mit Ihrer Anfrage" angezeigt, und beim Versuch, das Installationsprogramm für Windows 10 oder 11 herunterzuladen, erscheine eine leere Seite mit der Fehlermeldung "404 — File or Directory not found". Medienberichten zufolge verschwindet das Problem, sobald man versucht, über einen geeigneten VPN-Zugang auf die Dateien zuzugreifen. Gegen Abhängigkeit vom Westen: Putin ordnet schrittweise Abschaffung ausländischer Software an Wie die Online-Fachzeitschrift cnews.ru berichtete, sei es nach dem 24. Februar 2022 im Westen üblich geworden, ganze Websites oder einige ihrer Seiten für Russen zu sperren, wie beispielsweise bei der Internetplattform The Next Web, die ab dem 18. Juni 2022 ohne VPN-Dienste nicht mehr von Russland aus zugänglich war. Bereits Anfang März hatte sich auch Microsoft sämtlichen antirussischen Sanktionen angeschlossen und angekündigt, den Verkauf von Software und Dienstleistungen in Russland einzustellen. Der Präsident des Unternehmens Brad Smith hatte damals betont, diese Entscheidung sei wegen der russischen Militäroperation in der Ukraine getroffen worden. Er hatte unter anderem gesagt: "Wir geben bekannt, dass wir alle neuen Verkäufe von Microsoft-Produkten und -Diensten in Russland aussetzen." Zur aktuellen Situation rund um die Probleme mit dem Download von Windows 10 und 11 hat sich das Unternehmen noch nicht geäußert. Mehr zum Thema - Medienbericht: Microsoft verkleinert Geschäft in Russland

