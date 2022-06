Sberbank-Chef Gref: Russland richtet seine Wirtschaft nach Osten aus und ändert Wirtschaftsstruktur

Herman Gref, der Chef der russischen Sberbank, hielt eine Rede bei einem Business-Frühstück auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg. Darin sprach er über die Neuausrichtung der russischen Wirtschaft nach Osten.

Quelle: Sputnik © Jewgeni Bijatow

Zu Beginn des traditionellen Business-Frühstücks auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg forderte der Vorstandsvorsitzende der Sberbank, Herman Gref, die Teilnehmer auf, zwei Szenarien für die russische Wirtschaft zu bewerten: den Bau einer "Röhre nach Osten", das heißt eine einfache Neuausrichtung der Versorgung mit wichtigen Exportgütern, und eine Änderung der Wirtschaftsstruktur. Er sagte: "Der erste Effekt, den wir heute haben, ist, dass die Sanktionen milder ausgefallen sind, als alle Experten erwartet haben: sowohl die Experten auf der anderen Seite der Maßnahmen, die gegen die russische Wirtschaft ergriffen wurden, als auch die russischen Experten. Der Rubel ist stärker geworden, und dafür gibt es Gründe, unter anderem hat sich die Stärkung des Rubels auf die Inflation ausgewirkt, und das, was wir jetzt erleben – niedrigere Zinssätze und eine erneute Kreditvergabe an die Wirtschaft –, ist ein wichtiger Faktor für die Nachhaltigkeit der Entwicklung. Und natürlich haben der enorme Handelsüberschuss, der starke Rückgang der Devisennachfrage und der starke Rückgang der Importströme zu einer Überbewertung des Rubels geführt – eine Situation, die ich noch nie erlebt habe: wenn die Währung in Russland eigentlich nicht gebraucht wird." Wie Gref feststellte, entfallen auf Länder, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben, 56 Prozent der russischen Exporte und 51 Prozent der Importe. Der Leiter von Sberbank bewertete: "Dies ist eine Bedrohung für 15 Prozent des BIP des Landes." Ihm zufolge könnte es bis zu zehn Jahre dauern, bis die Wirtschaft wieder das Niveau von 2021 erreicht hat, "wenn nichts getan wird". Gref erklärte: "Es hat keinen Sinn, einen früheren Horizont zu wählen. Natürlich werden dies schwierige Jahre sein, die wir alle durchleben und in denen wir uns anpassen müssen, aber 2030 ist wahrscheinlich der einzig vernünftige Zeithorizont, der zur Erstellung einiger makroökonomischer Szenarien herangezogen werden sollte." Nach Ansicht des Leiters der Sberbank reicht es nicht aus, die russischen Handelsströme nach Osten zu lenken. Er erklärte: "Die größte Herausforderung besteht natürlich darin, die strukturelle Anpassung unserer Wirtschaft sicherzustellen. Etwas, das wir viele, viele Jahre lang nicht tun konnten. Denn wenn man sich die Struktur der Wirtschaft ansieht, hat sie sich in den letzten 20 Jahren zwar verändert, aber nicht radikal. Wir stehen nun vor der großen Herausforderung, diesen Transformationssprung zu schaffen, der in den letzten Jahrzehnten unter völlig anderen makroökonomischen Voraussetzungen nicht möglich war." Gref wies auch darauf hin, dass die Exporte der russischen Wirtschaft unter den derzeitigen Bedingungen schaden, da sie zu einer übermäßigen Aufwertung des Rubels führen und die inländische Produktion zerstören. Angesichts der beispiellosen Wirtschaftssanktionen glaubt Gref, dass Importe die russische Wirtschaft tatsächlich stärken können. Er erklärte: "Das, was als das Wichtigste angesehen wurde, der Export, wird jetzt zum Gift für die Wirtschaft. Import wird zum Hauptheilmittel für die Krankheit in Form der Stärkung des Rubels und in der Tat, die Zerstörung der nationalen Produktion – alles wurde auf den Kopf gestellt." Es sei unmöglich, die neue Situation auch nur kurzfristig zu überdenken, und noch schwieriger sei es, die Logistik, die physische Infrastruktur und die Zahlungsketten wiederherzustellen. Der Leiter der Sberbank fasste zusammen: "Die einzige Währung, die gegenüber dem Rubel im Überschuss ist, ist der Yuan. Alle anderen Währungen sind Defizitwährungen. Wir können eine türkische Lira, eine Rupie und so weiter bekommen, die für uns keinen Wert haben, weil wir sie nicht handeln können – es ist keine frei konvertierbare Währung." Das Sankt Petersburger Wirtschaftsforum ist ein Jahrestreffen von Wirtschaftsakteuren verschiedener Länder. Die daran teilnehmenden Politiker, Ökonomen, Vorstandsvorsitzenden von großen bis mittelständischen nationalen und internationalen Unternehmen, sowie weitere Fachleute aus der Wirtschaft aus durchschnittlich über 120 Ländern, kommen auf Einladung in Sankt Petersburg zusammen. Das 25. Internationale Wirtschaftsforum Sankt Petersburg findet vom 15. bis 18. Juni statt. Mehr zum Thema - Wie der Westen vergeblich versucht, seine Probleme auf Russlands Kosten zu lösen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.