Russland: Militärflugzeug stürzt im Grenzgebiet Belgorod ab

Ein russisches Kampfflugzeug vom Typ Su-25 ist am Freitagmorgen während eines Trainingsfluges in der russischen Region Belgorod nahe der ukrainischen Grenze abgestürzt. Der Pilot überlebte.

Quelle: Sputnik © Alexander Wilf

Wie die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Strafverfolgungsbehörden berichtet, ist am Freitagmorgen ein russisches Militärflugzeug vom Typ Su-25 bei einem Trainingsflug im Grenzgebiet Belgorod abgestürzt. Der Pilot soll überlebt haben, nachdem er sich herauskatapultieren konnte. Nach vorläufigen Informationen stürzte das Flugzeug ab, nachdem es mit einer Hochspannungsleitung kollidiert war. Andere Medien berichten über eine technische Störung als Ursache. Das Flugzeug sei an einem menschenleeren Ort abgestürzt, es gebe keine Zerstörungen am Boden, teilte das russische Militär mit. Самолёт Су-25 потерпел крушение в Белгородской обл во время учебно-тренировочного полёта.Предварительно, причиной аварии стала тех неисправностьЛетчик катапультировался и был эвакуирован. Никто не пострадал, борт упал в безлюдном месте. pic.twitter.com/6tamfbmWEe — Vero_Nika 🇷🇺 Z V (@Vero_Nika282) June 17, 2022 Mehr zum Thema - Zweiter Absturz eines US-Militärhubschraubers in derselben Gegend innerhalb von zwei Tagen

