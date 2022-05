Putin: Russische Wirtschaft weiter offen für Zusammenarbeit

Wladimir Putin hat erklärt, dass die russische Wirtschaft offen bleiben werde, trotz Sanktionen und dem Versuch des Westens, Russland zu isolieren. Russland werde seine Kooperation mit Ländern ausweiten, die an einer für beide Seiten vorteilhaften Kooperation interessiert sind.

Quelle: Sputnik © Ramil Sitdikow

Die russische Wirtschaft werde für eine Zusammenarbeit "sicher offen bleiben, auch unter den neuen Bedingungen". Das verkündete der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag und erklärte, dass die Partnerschaften mit aufgeschlossenen Ländern verstärkt würden. Er fügte hinzu: Putin: Die EU begeht wirtschaftlichen Selbstmord "Wir werden die Zusammenarbeit mit den Ländern ausbauen, die an einer für beide Seiten vorteilhaften Kooperation interessiert sind." Putin hob die Bedeutung der Entwicklung einer Zahlungsinfrastruktur unter Verwendung nationaler Währungen, der Schaffung wissenschaftlicher und technologischer Kooperationen und von Kapazitätsverbesserungen bei Logistikketten hervor. Er betonte: "Das Verhalten einiger Länder, ihr Wunsch, sich von Russland abzuschotten – nicht um Russland abzuschotten, sondern um sich von Russland abzuschotten, sogar zu ihrem eigenen Schaden –, hat gezeigt, wie wichtig es in der modernen Welt ist, die Verkehrsströme zu diversifizieren, die Korridore in Richtung berechenbarer, verantwortungsbewusster Partner zu erweitern." Der russische Staatschef wies darauf hin, dass sich die russische Wirtschaft an die Veränderungen anpasst, indem sie "Produktions- und Lieferketten umstrukturiert und aktiv neue Beziehungen zu ausländischen Partnern aufbaut". Er wies die Regierung an, die Entwicklung von Infrastrukturprojekten im Land voranzutreiben und alle bürokratischen Hürden zu beseitigen, die eine Umsetzung verzögern. Mehr zum Thema - Russland will Auslandsschulden in Rubel begleichen

