Feuer in Öldepot der russischen Stadt Brjansk – unweit der ukrainischen Grenze

In der Nacht zum Montag ist in einem Öllager in der russischen Stadt Brjansk ein Feuer ausgebrochen. Anwohner berichten, dass Explosionen zu hören waren. In den sozialen Medien sind bereits mehrere Videos aufgetaucht, die das Feuer zeigen sollen.

© Getty Images / Maxim Timofeev / EyeEm

Nach Angaben von Anwohnern kam es in mehreren Stadtteilen der russischen Stadt Brjansk zu Explosionen und Bränden. Ein Öllager soll in Brand geraten sein. Verheerender Brand in Verteidigungsforschungsinstitut in Twer – Mindestens fünf Todesopfer Außerdem gab es unbestätigten Berichten zufolge einen zweiten Brandherd. Dieser soll sich in einem Bereich der Militäreinheit des 120. Arsenals der Hauptdirektion für Raketen und Artillerie des Verteidigungsministeriums befinden. Rettungsdienste begannen mit der Evakuierung von Bewohnern aus den Häusern nahe den brennenden Öldepots. Das Ministerium für Notstandssituationen bestätigte die Geschehnisse. Eine Stellungnahme zu den Ursachen des Vorfalls gab es bisher jedoch nicht. Im Internet kursieren Spekulationen über einen weiteren Angriff der ukrainischen Armee auf russisches Territorium. Die Entfernung zwischen Brjansk und der Grenze zur Ukraine beträgt 154 Kilometer. Die Entfernung von Belgorod, wo ukrainische Streitkräfte am 1. April mit Hubschraubern ein Öldepot angegriffen hatten, zur Grenze mit der Ukraine beträgt 37 Kilometer. Mehr zum Thema - Brand in russischem Öllager nahe ukrainischer Grenze – Luftangriff durch ukrainische Hubschrauber

