Russlands Notenbankchefin erneut bestätigt

Elwira Nabiullina wird für eine weitere fünfjährige Amtszeit an der Spitze der russischen Notenbank stehen. Unter ihrer Führung hat der Rubel alle Verluste wieder aufgeholt, die er kurz nach dem Beginn der Militäroperation Moskaus in der Ukraine erlitten hatte.

Quelle: Gettyimages.ru © Sefa Karacan

Die russische Staatsduma hat am Donnerstag beschlossen, die Amtszeit von Elwira Nabiullina als Gouverneurin der russischen Zentralbank um weitere fünf Jahre zu verlängern. Am 18. März hatte Präsident Wladimir Putin dem Unterhaus der Föderalversammlung einen Vorschlag zur Ernennung von Nabiullina für eine weitere Amtszeit unterbreitet. Analyse Neue Weltordnung: Erdgas gegen Rubel oder Gold – Putins Schachzug gegen den Westen Ihre derzeitige fünfjährige Amtszeit endet im Juni, und das Bundesgesetz hatte den Präsidenten verpflichtet, sie oder einen anderen Kandidaten bis zum 24. März zu nominieren. Der Kreml erklärte damals, dass Putins hohe Wertschätzung für die Arbeit der Zentralbank zu diesem Vorschlag geführt habe. Die 58-jährige Nabiullina leitet die russische Zentralbank seit Juni 2013. Im Jahr 2017 wurde ihr Mandat um fünf Jahre verlängert. Vor ihrem Amtsantritt war Nabiullina ein Jahr lang als Präsidentenberaterin tätig gewesen und hatte zuvor das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung geleitet. Unter Nabiullinas Führung holte der Rubel alle Verluste auf, die er nach dem Beginn der Militäroperation Moskaus in der Ukraine am 24. Februar dieses Jahres erlitten hatte. Mittlerweile liegt der Rubel auf einem Niveau, auf dem er bereits vor dem Konflikt in der Ukraine gehandelt worden war. Mehr zum Thema - Putin: "Der ökonomische Blitzkrieg des Westens ist gescheitert"

