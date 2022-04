Russische Zentralbank: Abkehr vom US-Dollar begrenzt Schäden durch Sanktionen

Moskaus Geldpolitik der vergangenen Jahre, in deren Rahmen die russische Zentralbank in US-Dollar notierte Devisenreserven abbaute, hat deutlich dabei geholfen, den Schaden der westlichen Sanktionen zu begrenzen. Darauf wies die Leiterin der Aufsichtsbehörde hin.

Die Chefin der russischen Zentralbank Elwira Nabiullina hat erklärt, dass Russland genügend Yuan und Gold in seinen Reserven hält, um die Auswirkungen der westlichen Sanktionen zu begrenzen, selbst nachdem Washington und seine Verbündeten die Hälfte der Bestände des Landes in US-Dollar und anderen Währungen eingefroren haben.

Russlands Zentralbank senkte den Anteil des US-Dollars an Russlands Reserven zum 1. Januar auf 10,9 Prozent gegenüber 21,2 Prozent im Vorjahr. Gleichzeitig stiegen die Euro-Bestände Berichten zufolge von 29,2 Prozent auf 33,9 Prozent und die Yuan-Bestände von 12,8 Prozent im Vorjahr auf 17,1 Prozent. Unterdessen blieb der Goldanteil an den russischen Reserven mit 21,5 Prozent konstant.

Zu den von den USA und ihren Verbündeten gegen Russland verhängten Sanktionen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise gehört das Einfrieren von bis zur Hälfte der Devisenreserven des Landes in Höhe von 642 Milliarden US-Dollar. Nabiullina betonte am Montag in ihrem Jahresbericht an das russische Parlament:

"Diese außergewöhnliche, schockartige Situation wird zu weitreichenden Veränderungen führen." "Der schwierige Prozess der Anpassung an die neuen Bedingungen wird zwar unweigerlich zu einer Schrumpfung des BIP führen, die russische Wirtschaft wird jedoch auf einen Wachstumspfad zurückkehren können."

