Russischer Ex-Präsident Medwedew: "Die Amerikaner sind nicht mehr die Herren des Planeten Erde"

Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew hat erklärt, warum er glaubt, dass "die unipolare Welt am Ende ist" und die Chancen für einen Verzicht der Europäischen Union auf russisches Gas abwägt.

In einem ausführlichen Interview mit RT und Sputnik bewertete der ehemalige russische Präsident die Reaktion des Westens auf den Ukraine-Konflikt und verriet einige Details über Russlands Militäroffensive in dem ehemaligen Sowjetstaat. Er sprach auch über die verschiedenen Standpunkte zu der Situation, einschließlich der Meinungen derjenigen, die sich entschieden haben, Russland zu verlassen.

Er erklärte, warum "die Amerikaner nicht mehr die Herren des Planeten Erde sind" und äußerte sich zur Russophobie.

Medwedew, der einst als Liberaler galt, ist in den letzten Jahren eher für härtere Äußerungen bekannt, wenn es um das Verhalten des Westens geht. Zuvor hatte er gesagt, dass die antirussischen Gefühle, die seit dem Beginn der Moskauer Militäroffensive in der Ukraine einen Aufschwung erlebt hätten, in den letzten 30 Jahren offenbar hinter "dem heuchlerischen, zahnlosen Lächeln von Politikern und Diplomaten versteckt waren, die das eine sagten und etwas ganz anderes taten."

Eine vollständige Aufzeichnung des Interviews mit Dmitri Medwedew wird in Kürze auf RT DE veröffentlicht.

