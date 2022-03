Russland will vorschnelle Abwanderung ausländischer Investoren verhindern

Angesichts drakonischer Sanktionen des Westens könnte es ausländischen Unternehmen in Russland vorübergehend verboten werden, ihre Vermögenswerte zu veräußern. Dies sagte der russische Ministerpräsident Michail Mischustin im Laufe der Beratungen zu wirtschaftlichen Fragen am Dienstag. Mischustin erklärte:

"In der derzeitigen Sanktionssituation sind ausländische Unternehmer gezwungen, sich nicht von wirtschaftlichen Faktoren leiten zu lassen, sondern unter politischem Druck Beschlüsse zu fassen. Um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, fundierte Entscheidungen zu treffen, wurde ein Entwurf eines Präsidialdekrets vorbereitet, das vorübergehende Beschränkungen für den Ausstieg aus russischen Vermögenswerten vorsieht. Wir erwarten, dass diejenigen, die in unser Land investiert haben, auch weiterhin in unserem Land arbeiten können."