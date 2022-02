Moskau kündigt Evakuierung der russischen Diplomaten aus Ukraine an

Das russische Außenministerium hat erklärt, Moskau werde in nächster Zeit das Personal der diplomatischen Vertretungen in der Ukraine evakuieren. Zuvor hatten einige ukrainische Politiker dazu aufgerufen, die diplomatischen Beziehungen zu Russland abzubrechen.

Am Dienstagabend hat das russische Außenministerium die Evakuierung des Personals der diplomatischen Vertretungen in der Ukraine angekündigt. Sie soll laut der Meldung des Ministeriums in der nächsten Zeit stattfinden:

"Unter den aktuellen Umständen ist es unsere Hauptaufgabe, uns um russische Diplomaten und Mitarbeiter der Botschaft und Generalkonsulate zu kümmern. Um ihr Leben zu schützen und ihre Sicherheit zu gewährleisten, hat die russische Regierung beschlossen, das Personal der russischen diplomatischen Vertretungen in der Ukraine zu evakuieren, was in nächster Zeit stattfinden soll."

Zuvor hatten einige ukrainische Politiker angesichts der russischen Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk zum Abbruch der diplomatischen Beziehung zu Russland aufgerufen. Auch Präsident Wladimir Selenskij erklärte, Kiew denke über diese Option nach. Ein Abgeordneter der Partei Europäische Solidarität, die vom Ex-Präsidenten Petro Poroschenko angeführt wird, brachte am Dienstag den entsprechenden Gesetzentwurf im ukrainischen Parlament ein.

Mehr zum Thema - Nach Moskaus Maßnahmen bezüglich Donbass: Selenskijs Rede an Bevölkerung der Ukraine