Emir Kusturica wird Intendant am Zentralen Akademischen Theater der Russischen Armee in Moskau

Der serbische Filmemacher Emir Kusturica wird künftig als Intendant am Zentralen Akademischen Theater der Russischen Armee in Moskau tätig sein. Der Vorschlag kam vom russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu bei einem gemeinsamen Treffen.

Filmregisseur Emir Kusturica habe zugesagt, Intendant des Zentralen Akademischen Theaters der Russischen Armee zu werden, sagte eine Pressesprecherin des russischen Verteidigungsministeriums. Verteidigungsminister Sergei Schoigu soll dem 67-Jährigen das Angebot bei einem gemeinsamen Treffen am Montag unterbreitet haben. Schoigu betonte die langjährigen freundschaftlichen Beziehungen zu Kusturica ​​​​und seine Rolle "bei der Bewahrung und Entwicklung der besten Traditionen der russischen Kultur". Kusturica dankte dem Minister für das Vertrauen und sagte, das Angebot sei ihm eine große Ehre. Die Bühne des Theaters habe eine lange Geschichte und reiche Traditionen.

Der Regisseur betonte, dass er "in einer Welt, in der sich Werte sehr schnell verändern", versuchen werde, die klassischen Werte beizubehalten. Zu seinen ersten Plänen im neuen Aufgabenbereich sagte Kusturica, er habe vor, die Handlungen einiger Filme auf die Bühne zu übertragen. Dazu soll auch sein Drama "Das Leben ist ein Wunder" aus dem Jahr 2004 gehören.

Der serbische Filmregisseur und Schauspieler wurde im Jahr 1954 in Sarajewo im damaligen Jugoslawien geboren. Mit Werken wie "Time of the Gypsies", "Arizona Dream" und "Underground" erfolgte der internationale Durchbruch. Kusturica gewann unter anderem zwei Mal die Goldene Palme in Cannes.

Mehr zum Thema - Berlinale: Russischer Kurzfilm "Trap" gewinnt Goldenen Bären