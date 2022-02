Umfrage: Mehrheit der Russen befürwortet Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Donbass

Eine überwiegende Mehrheit der russischen Bürger unterstützt die Aufnahme der Evakuierten aus dem Donbass in russischen Unterkünften nach der Eskalation in der Ostukraine. Einer Umfrage zufolge liegt der Anteil der Befürworter der Hilfsmaßnahmen bei 78 Prozent.

Der aktuellen Kampagne zur Evakuierung der Einwohner der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk angesichts der Gefechte im Donbass stehen die Russen überwiegend befürwortend gegenüber. Die Aufnahme der Flüchtlinge unterstützen 78 Prozent der russischen Bürger, wie aus den Ergebnissen einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts WZIOM hervorgeht, die am Montag der Nachrichtenagentur Interfax vorlagen. Lediglich 13 Prozent vertreten demnach die gegenteilige Meinung, während neun Prozent sich einer Antwort enthielten.

Was die Einschätzung der Entscheidung russischer Behörden betrifft, jedem aus dem Donbass ankommenden Flüchtling eine Einmalzahlung in Höhe von 10.000 Rubel (rund 114 Euro) bereitzustellen, so befürworten drei Viertel der Bürger eine solche Maßnahme, während 18 Prozent sie ablehnen, so die Soziologen.

Außerdem sehen 82 Prozent der Befragten den Hilfseinsatz der Freiwilligen bei der Unterbringung von Evakuierten in verschiedenen Regionen Russlands als positiv an. Nur vier Prozent gaben an, diese Hilfe anzulehnen, und weitere zwölf Prozent zeigten sich indifferent dem Thema gegenüber.

Die Umfrage wurde am 20. Februar von WZIOM durchgeführt. Daran nahmen insgesamt 1.600 Menschen im Alter von über 18 Jahren teil.

Zuvor hatte der russischsprachige Ableger von RT eine interaktive Webkarte (https://dom.rt.com/) für Flüchtlinge aus den Regionen Donezk und Lugansk ins Leben gerufen, auf der russische Staatsbürger Unterkunftsangebote veröffentlichen können. Die Plattform soll Menschen, die aus dem Donbass evakuiert wurden, mit Menschen zusammenführen, die bereit sind, Evakuierte in ihren Häusern oder Wohnungen aufzunehmen. Einwohner aller Regionen Russlands, die über Unterbringungsmöglichkeiten verfügen und bereit sind, diese kostenlos zur Verfügung zu stellen, sind aufgerufen, ihre Kontaktdaten auf der Internetseite einzutragen.

Mehr zum Thema - Historiker: Die russischen Wurzeln der Ukraine zu ignorieren, ist geschichtsvergessen