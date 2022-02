Sacharowa: "Russische Bedrohung" soll westliches Image nach Afghanistan-Debakel aufbessern

Der Westen habe die Mär über die sogenannte "russische Bedrohung" in die Welt gesetzt, um sein "Image der Unbesiegbarkeit" nach dem Scheitern des Afghanistan-Einsatzes wiederzubeleben. Dies erklärte die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa in einem Statement am Montag.