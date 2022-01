Russland verlegt S-400-Luftabwehrsysteme nach Weißrussland

Russland verlegt zwei Abteilungen seiner S-400 Triumf-Luftabwehrsysteme, die für die Bekämpfung feindlicher Flugzeuge konzipiert sind, ins benachbarte Weißrussland. Die Mannschaften sollen dort an Militärübungen teilnehmen, wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag bestätigte.

Die Videoaufnahmen von Ruptly zeigen die Verladung der Waffensysteme nahe der Stadt Chabarowsk und die Abfahrt eines der Züge.

In einer Erklärung des Ministeriums heißt es, dass "zwei Abteilungen des Boden-Luft-Raketenkomplexes S-400 'Triumf' ihren Marsch zur Verladestation in der Region Chabarowsk im Fernen Osten Russlands abgeschlossen haben". Die Raketen werden nun auf dem Schienenweg über fast 9.000 Kilometer nach Weißrussland transportiert.

Die Entwicklung des S-400-Luftabwehrsystems hatte in den späten 1980er-Jahren begonnen, in Dienst gestellt wurde es erstmals im Jahr 2007. Russland verkaufte es in leicht abgewandelter Form auch an Länder wie China und die Türkei, und im November 2021 wurde ein Vertragsabschluss mit Indien bekannt gegeben. Internationale Waffenexperten bezeichnen die S-400 als das wohl beste strategische Boden-Luft-Raketensystem, das derzeit in Betrieb ist, weshalb die Exporte des Systems in die Türkei und nach Indien von den USA aggressiv bekämpft wurden.

Moskau hatte zuvor angekündigt, dass russische Soldaten im Februar gemeinsame Übungen mit weißrussischen Truppen durchführen werden, um die Fähigkeit der beiden Nationen zur Koordinierung ihrer militärischen Aktionen zu überprüfen. Vom 10. bis 20. Februar werden sie die Übung "Union Resolve" abhalten. Davor werden die beiden Militärs "die Verlegung von Truppen und die Bildung von Einsatzgruppen innerhalb kurzer Zeit in gefährliche Richtungen üben", so Oleg Woinow, ein hoher weißrussischer Militärbeamter. Woinow erklärte auch, dass ein Ziel der Übungen darin besteht, die Verteidigung der Staatsgrenze zu üben.

Eine Abteilung der russischen Luftabwehrstreitkräfte besteht in der Regel aus neun raketenbasierten Luftabwehrsystemen und dem dazugehörigen Bedien-, Wartungs- und Kommandopersonal. Die russische Bezeichnung "Division" darf nicht mit dem deutschen Begriff der Division verwechselt werden, dem im Russischen der Begriff "Divisija" entspricht.

