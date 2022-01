Russland: Regierung plant keine Abschaffung der kostenlosen Corona-Impfung

Die Impfung gegen das Coronavirus wird in Russland nicht kostenpflichtig sein. Das erklärte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow gegenüber TASS.

Zuvor hatte der Duma-Abgeordnete Maxim Iwanow auf Facebook geschrieben, dass die russische Regierung die Impfung gegen das Coronavirus angeblich kostenpflichtig machen wolle.

Die Massenimpfung von Erwachsenen gegen das Coronavirus hatte in den russischen Regionen am 18. Januar 2021 begonnen. Die Russen können sich kostenlos mit einem der vier registrierten Vakzine impfen lassen – dem Zweikomponenten-Impfstoff Sputnik V, EpiVacCorona, CoviVac oder dem Einkomponenten-Impfstoff Sputnik Light.

Die Impfung gegen COVID-19 ist in Russland weiterhin freiwillig. Eine Impfpflicht besteht nur in einigen Regionen und für bestimmte Kategorien von Bürgern, einschließlich der Beschäftigten im Dienstleistungssektor. Der russische Präsident Wladimir Putin hat wiederholt betont, dass er gegen die Einführung einer Impfpflicht ist. Nach Ansicht des russischen Staatsoberhauptes sei die Impfung aber notwendig. Putin sagte:

"COVID-19 wird nicht von alleine verschwinden."

Wie die stellvertretende Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa am 12. Januar mitteilte, liegt der Grad der kollektiven Immunität gegen das Coronavirus in Russland aktuell bei 63,2 Prozent. In 12 Regionen war der Wert während der Neujahrsferien gesunken.

Mehr zum Thema - Leiter des Gamaleja-Zentrums Ginzburg mit Omikron infiziert