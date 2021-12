Russland will sich für Olympische Sommerspiele 2036 bewerben

Bei einem Briefing zu den Jahresergebnissen der Sportentwicklung in Russland am Dienstag offenbarte der russische stellvertretende Premierminister Dmitri Tschernyschenko den Vorstoß Russlands, sich um die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2036 zu bewerben. Er sagte der Nachrichtenagentur Interfax:

"Wir sollten uns unbedingt für die Spiele 2036 bewerben und gemeinsam einen würdigen Kandidaten wählen. Ich werde das Sportministerium und das ROC bitten, die Arbeiten zur Auswahl der Kandidatenstädte zu organisieren, und wir werden auf die Entscheidung des IOC über den Beginn der Bewerbungskampagne warten."

Tschernyschenko erklärte, dass die notwendigen Bedingungen für die Ausrichtung der Spiele im russischen Fernen Osten sowie in Sotschi, dem Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2014, vorhanden seien. Dem Politiker zufolge habe das Internationale Olympische Komitee (IOC) noch keine Ausschreibung für die Olympiade 2036 angekündigt.

Zuvor waren Berichte bekannt geworden, denen zufolge die russischen Städte Kasan und Wladiwostok ihre Kandidatur für die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2036 angeboten hatten.

Russland war bereits zweimal Gastgeber der Olympischen Spiele: bei den Sommerspielen 1980 in Moskau und bei den Winterspielen 2014 in Sotschi.

Die Olympischen Spiele 2024 sollen in Paris, 2028 in Los Angeles und 2032 in Brisbane, Australien, stattfinden.

