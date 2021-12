Russland: Zwei Tote bei Brand in Corona-Krankenhaus

In einem Corona-Krankenhaus im Süden Russlands sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Am Freitagmorgen war auf der Intensivstation aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Mitarbeiter und Patienten wurden evakuiert.

Am Freitagmorgen brach in Astrachan, rund 1.400 Kilometer südlich von Moskau, auf der Intensivstation eines Corona-Krankenhauses ein Feuer aus, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Nach Angaben des Ermittlungskomitees kamen bei dem Brand zwei Patienten ums Leben. Die genauen Ursachen werden noch untersucht. Nach vorläufigen Angaben fing ein Beatmungsgerät Feuer. Die Nachrichtenagentur TASS berichtet mit Verweis auf eigene Quellen jedoch von einem Kurzschluss in der Beleuchtung auf der Intensivstation.

Insgesamt wurden 16 Mitarbeiter und Patienten evakuiert. Das Feuer sei bereits gelöscht, hieß es aus dem regionalen Katastrophenschutzministerium.

Der Zustrom von Patienten, die eine künstliche Beatmung benötigen, hat in Russland zu einer erhöhten Belastung der medizinischen Einrichtungen geführt. Allein in diesem Jahr kam es in Corona-Krankenhäusern mehrmals zu Explosionen und Bränden. Im August starben neun Patienten eines Notfallkrankenhauses in Wladikawkas wegen eines Defektes an einer Sauerstoffleitung. In Jaroslawl kam es ebenso im August zu einem Brand, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Im November explodierte in einem Corona-Krankenhaus in Murmansk eine Sauerstoffflasche, verletzt wurde niemand.

