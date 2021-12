Medien: Steht Russland ein iPhone-Importverbot bevor?

Medien haben berichtet, dass die USA an neuen Sanktionen arbeiten, die im Falle eines russischen Einmarsches in die Ukraine eingeführt werden sollen. Washington erwägt, die Ausfuhr von Konsum- und Industrietechnologien sowie -gütern in das Land zu verbieten.