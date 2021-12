Putin zur Einführung von Impfnachweisen: "Keine übereilten Entscheidungen"

Bei der Einführung von Impfnachweisen in Verkehrsmitteln und an öffentlichen Orten sollten die Behörden mit Bedacht vorgehen, rät der russische Präsident Wladimir Putin. Die entsprechende Gesetzesinitiative müsse zudem in den Regionen ausgearbeitet werden.