Russischer Vize-Außenminister Rjabkow: Russland erfüllt alle Verpflichtungen zum Gastransit

Moskau erfüllt alle seine Verpflichtungen zur Gasversorgung. Gleichzeitig ergreift Russland im Einvernehmen mit seinen Partnern, das heißt den Gasverbrauchern und -abnehmern, zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung des Marktes. Dies sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow am Donnerstag vor Reportern.

Er betonte, dass die USA in dieser Frage künstlich Spannungen erzeugten. Zu den Äußerungen von US-Beamten, Russland solle seine Gaslieferungen nach Europa erhöhen, sagte Rjabkow:

"Was diese Art von Erklärungen seitens US-Vertretern betrifft, so ist es sehr auffällig, dass sie bei jedem Thema, bei dem es ein Element der Krise oder Spannung gibt, nach einer russischen Spur suchen."

Dem stellvertretenden Außenminister zufolge würden derartige Aktionen von US-Vertretern regelmäßig reflexartig, instinktiv und einfach gedankenlos durchgeführt. Rjabkow erörterte:

"Es wird andere Situationen geben, in denen wir beschuldigt werden oder uns gesagt wird, dass wir jemandem etwas schulden. Wir schulden niemandem etwas anderes als das, was wir selbst in Form von Vereinbarungen und Verträgen unterschrieben haben, die wir bedingungslos und vollständig einhalten."