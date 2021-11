Weiterer Absturz eines Flugzeuges von Typ Antonow in Russland – keine Überlebenden

In Sibirien ist ein Flugzeug des Typs Antonow An-12 abgestürzt. Die Maschine gehörte einem weißrussischen Luftfahrtunternehmen. Insgesamt befanden sich sieben Menschen an Bord. Alle Insassen kamen ums Leben.

Sieben Kilometer von der sibirischen Stadt Irkutsk entfernt ist es zu einem Flugzeugabsturz gekommen. Die Maschine des Typs Antonow An-12 verschwand beim Landeanflug auf Irkutsk vom Radar. Kurz zuvor hatte die Besatzung gemeldet, zu einem zweiten Anflug anzusetzen.

❗️ МЧС РФ показало первое видео с места крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области. Пожарным уже удалось ликвидировать открытое горение pic.twitter.com/YAhRTl5kdm — Наталья Рамазана 🇷🇺 (@NatRamasana) November 3, 2021

Nach dem Absturz ging das Transportflugzeug in Flammen auf. Mehreren Berichten zufolge seien alle sieben Insassen des verunglückten Flugzeuges ums Leben gekommen. Dies teilte der Gouverneur der Region Igor Kobsew mit. Die Leichen von fünf Besatzungsmitgliedern wurden bereits aufgefunden. Die Todesopfer stammten aus Russland, Weißrussland und der Ukraine.

Bisher wurden keine Gründe für das Geschehen offiziell benannt. Zu den möglichen Ursachen könnten ein Pilotenfehler oder eine technische Störung zählen. Unterdessen wurde der Brand der Trümmer gelöscht. Am Unfallort befinden sich aktuell 100 Einsatzkräfte. Vier Ambulanzwagen und zwei Teams der Katastrophenmedizin wurden ebenfalls zum Einsatzort geschickt.

Vor Ort wurde bereits einer der zwei Flugschreiber entdeckt und geborgen. Nach vorläufigen Angaben soll dieser funktioniert haben. Ein reguläres Strafverfahren wegen Verstoßes gegen Verkehrs- und Betriebssicherheitsvorschriften wurde vorsorglich eingeleitet.

Das abgestürzte Flugzeug gehörte der weißrussischen Fluggesellschaft Grodno und war auf dem Weg von Jakutsk nach Irkutsk. Die weißrussischen Luftfahrtbehörden bestätigten, dass die Maschine der Fluggesellschaft Grodno gehörte. Die jeweiligen zuständigen Behörden werden eine Kommission zur Untersuchung der Umstände des Absturzes bilden.

In Russland kommt es immer häufiger zu Vorfällen mit Flugzeugen vom Typ Antonow. Am 22. September verunglückte eine Maschine vom Typ An-26, alle sechs Insassen kamen ums Leben. Am 6. Juli flog eine An-26 gegen einen Felsen, wobei alle 28 Insassen ums Leben kamen.

Der Typ Antonow An-26 ist ein vom ukrainischen (ehemals sowjetischen) Konstruktionsbüro O. K. Antonow in den 1960er Jahren vorrangig für den militärischen Einsatz entwickelter taktischer Kampfzonen-Transporter und basiert auf der primär für zivile Transportaufgaben entworfenen Antonow An-24. Der Typ An-12 ist ebenfalls ein Transportflugzeug mit Heckrampe und vier Propellerturbinentriebwerken, das in der Sowjetunion als Nachfolger basierend auf der An-10 als einer Passagiermaschine mit Druckkabine entwickelt wurde. Der Erstflug fand 1957 statt.

