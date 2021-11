Studie bescheinigt Sputnik Light hohe Wirksamkeit

Die Studienergebnisse über den russischen Corona-Impfstoff Sputnik Light sind von "The Lancet" veröffentlicht worden. Darin heißt es, dass der Impfstoff bei allen Menschen eine starke Immunreaktion auslöste, unabhängig davon, ob sie an COVID-19 erkrankt waren oder nicht.

Die medizinische Fachzeitschrift The Lancet hat die Ergebnisse einer Studie über den russischen Einkomponenten-Impfstoff Sputnik Light gegen die Delta-Variante des Coronavirus veröffentlicht.

Die Spezialisten des Zentrums führten klinische Studien der Phasen I und II durch. Der Russische Direktinvestitionsfonds (RDIF), der die Studie sponserte, zitierte Auszüge aus der Arbeit. Darin heißt es:

"Das Medikament erzeugt eine starke humorale und zelluläre Immunreaktion sowohl in der seronegativen Gruppe (Personen, die zuvor nicht mit dem Coronavirus in Berührung gekommen sind) als auch in der seropositiven Gruppe (Personen, die sich infiziert haben)."

Bei den Studienteilnehmern waren die meisten unerwünschten Ereignisse leicht bis mittelschwer, und die Wissenschaftler berichteten über keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, berichtete der RDIF. An der Studie nahmen 110 Freiwillige im Alter zwischen 18 und 59 Jahren teil, bei 13 von ihnen wurden vor der Studie Antikörper gegen SARS-CoV-2 festgestellt. Die Experten untersuchten ihre Tests 42 Tage nach der Impfung.

Im Oktober hatte der Entwickler die Ergebnisse einer Studie zur Wirksamkeit von Sputnik Light gegen die Delta-Variante des Coronavirus präsentiert. Nach Angaben des Gamaleja-Zentrums zeigt der Sputnik-Light-Impfstoff innerhalb von drei Monaten nach der Impfung einen wirksamen Schutz von 70 Prozent gegen die Delta-Variante des Coronavirus. In der Altersgruppe der unter 60-Jährigen war der Impfstoff zu mehr als 75 Prozent wirksam.

Als Auffrischungsdosis (eine zusätzliche Injektion zur Verstärkung der Schutzwirkung) für andere Impfstoffe lag die Wirksamkeit von Sputnik Light bei über 83 Prozent gegen die Delta-Variante und bei über 94 Prozent gegen Krankenhausaufenthalte, berichtete der RDIF.

Der russische Impfstoff Sputnik Light wurde am 6. Mai registriert und Ende Juni in den zivilen Verkehr gebracht. Das Medikament ist inzwischen in mehr als 15 Ländern zugelassen, weitere 30 Länder sind dabei, den Impfstoff zu registrieren.

