Ältester Veteran des Großen Vaterländischen Krieges in Russland verstorben

Timofei Marsojew, der offiziell als der älteste Veteran des Großen Vaterländischen Krieges in Russland gilt, ist im Alter von 105 Jahren gestorben. Er nahm an der Befreiung des Kaukasus teil, kämpfte in der Ukraine, Moldawien, Rumänien, Bulgarien und Jugoslawien.