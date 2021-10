Corona in Russland: Arbeitsfreie Tage und Höchststand bei Zahl der Todesfälle

Angesichts der aktuellen Corona-Lage werden in Russland vom 30. Oktober bis zum 7. November 2021 arbeitsfreie Tage eingeführt. Heute wurde die höchste Zahl an Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Einige Regionen meldeten fehlende Impfstoffdosen.

Durch ein Dekret von Präsident Wladimir Putin gelten vom 30. Oktober bis zum 7. November in Russland arbeitsfreie Tage. Dieser Entscheidung liegt die angespannte Lage rund um COVID-19 im Land zugrunde. Einige Regionen des Landes hatten bereits zuvor arbeitsfreie Tage eingeführt. Zu diesen zählt beispielsweise Moskau, wo diese Maßnahme seit gestern gilt.

Am 28. Oktober wurden in Russland wieder Höchstwerte bei den Fallzahlen registriert. Sie beliefen sich auf 40.096 positiv auf Sars-CoV-2 getestete Menschen. Heute, am 29. Oktober, erreichte die Zahl der gemeldeten Todesfälle einen Höchststand seit Beginn der von der WHO ausgerufenen Pandemie: 1163 Menschen verstarben an oder mit dem Coronavirus an einem Tag.

Viele Russen nahmen die freien Tage zum Anlass, sich im Ausland zu erholen, und kauften so viele Flugscheine nach Ägypten und in die Türkei, bis alle ausverkauft waren.

Unterdessen vermelden einige russische Regionen einen Mangel an Impfdosen. Dieser werde aber in naher Zukunft beseitigt werden, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

