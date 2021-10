Gasexplosion in Baltijsk: Hausbewohner werfen Kinder aus Fenster (Video)

In Russland kommt es immer wieder zu Gasexplosionen in Wohnhäusern. Das Problem verschärft sich im Herbst, wenn viele Menschen den Gasherd anschalten, um sich aufzuwärmen. Zuletzt hat ein solcher Vorfall in der Ostsee-Stadt Baltijsk für ein dramatisches Video gesorgt.

In der russischen Ostsee-Stadt Baltijsk ist es am 26. Oktober zu einer Gasexplosion gekommen. Der Vorfall ereignete sich im Parterre eines fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses. Durch die Wucht der Explosion gingen mehrere Fensterscheiben zu Bruch und auch Nachbarhäuser wurden beschädigt. Nach der Gasexplosion entstand ein Brand. Den Angaben der Feuerwehr zufolge griffen die Flammen auf einer Fläche von ungefähr 50 Quadratmetern um sich. Für die Löscharbeiten wurden sechs Feuerwehrteams herangezogen. Zunächst gab es Berichte über einen Verletzten.

Augenzeugen filmten dramatische Szenen. Auf Fotos und Videos waren Flammen, Rauch und herumliegende Fensterteile zu sehen. Ein Mann nahm auf, wie Bewohner einer Wohnung im ersten Stock durch ein Fenster Kinder herabwarfen, um sie in Sicherheit zu bringen. Mehrere Männer fingen die Minderjährigen unten auf.

Erst am Montag war in einem ebenfalls fünfgeschossigen Wohnhaus in der Stadt Nabereschnyje Tschelny Gas explodiert. Ein Wohnblock wurde teilweise zerstört. Bei dem Vorfall kamen fünf Menschen zu Schaden, eine Frau erlag später ihren Verletzungen in einem Krankenhaus.

