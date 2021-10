Hohe Corona-Zahlen: Moskauer Bürgermeister ordnet arbeitsfreie Tage an

Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin versucht, die angespannte Corona-Lage in den Griff zu bekommen. Am Donnerstag kündigte er arbeitsfreie Tage vom 28. Oktober bis 7. November an. Der Nicht-Lebensmittelhandel sowie die Gastronomie bleiben in dieser Zeit geschlossen.