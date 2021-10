Rosatom meldet Dampfleck an Meiler in Rostow am Don: Strahlungswerte normal, kein Material entwichen

Ein Dampfleck am Atomkraftwerk im russischen Rostow-am-Don meldet dessen Betreiber Rosatom. Der zweite Reaktorblock wurde deswegen zwecks Wartungsarbeiten angehalten. Die Strahlungswerte würden jedoch der Norm entsprechen und es sei kein radioaktives Material entwichen.

Quelle: Sputnik © Sergei Wenjawski für RIA Nowosti