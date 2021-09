Russland: Professor fordert Körperstrafe für Ungeimpfte – Anzeige und Strafverfahren

Ein Wissenschaftler in Russland hat vorgeschlagen, Ungeimpfte mit Tasern dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Nach der umstrittenen Aussage wurde der Mann bei der Polizei angezeigt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Dmitri Kulisch, ein Professor am Zentrum für Unternehmertum und Innovation am Moskauer Skolkowo-Institut für Wissenschaft und Technik, hat im Frühjahr vorgeschlagen, dass ungeimpfte Bürger an U-Bahn-Eingängen getasert werden sollten. Kulisch wörtlich:

"Ich würde eine Bestrafung mit einem Elektroschocker für diejenigen einführen, die nicht geimpft sind."

Dies erklärte der Professor in einem Interview mit der russischen Zeitung Sawtra. Ihm zufolge würde eine solche Maßnahme die Bürger dazu ermutigen, sich impfen zu lassen, was wiederum zu einer Herdenimmunität führen würde.

Die russischen Behörden befolgten den Rat nicht, dennoch fand die Aussage Beachtung in der Bevölkerung: Kulisch wurde bei der Polizei angezeigt. Nun wird gegen ihn wegen Anstiftung zu Hass und Feindschaft ermittelt.

