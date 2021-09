Russland: Flugzeug mit sechs Personen in der Nähe von Chabarowsk vermisst

Ein Flugzeug vom Typ Antonow An-26 mit sechs Personen an Bord wird in der Nähe der russischen Stadt Chabarowsk vermisst. Derzeit deutet alles auf einen Flugzeugabsturz hin.

Das Flugzeug ist am Mittwochabend (Ortszeit) während eines technischen Fluges rund 40 Kilometer von Chabarowsk vom Flugradar verschwunden. Die Besatzungsmitglieder melden sich nicht mehr.

Das russische Katastrophenschutzministerium bestätigte in den sozialen Netzwerken das Verschwinden des Flugzeugs. Ein Helikopter wurde auf die Suche geschickt. Allerdings erschweren das schlechte Wetter und die dunkle Tageszeit die Suche.

In den vergangenen Jahren mussten in Russland mehrere Flugzeuge vom Typ Antonow An-26 aufgrund von technischen Defekten notlanden oder sind abgestürzt. Erst im Juli dieses Jahres stürzte in Kamtschatka eine Maschine mit 28 Menschen an Bord ab. Niemand überlebte das Unglück.

