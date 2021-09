Russland: Erster Tetanus-Fall seit 17 Jahren im Gebiet Swerdlowsk nachgewiesen

Nach Angaben der regionalen Verwaltung der russischen Verbraucherschutzbehörde Rospotrebnadsor, dessen Bericht am Donnerstag dem Wirtschaftsmedium RBK vorlag, soll sich das Kind durch einen Sturz vom Fahrrad im Juni Schürfwunden an beiden Knien zugezogen haben. Die Eltern des Minderjährigen hätten danach jedoch keine ärztliche Hilfe in Anspruch genommen, was die Durchführung sofortiger Maßnahmen zur Verhinderung der Infektion um zwei Wochen verzögert habe.

Laut der Behörde habe das Kind daraufhin Symptome der Krankheit entwickelt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen, wo es mehrere Monate lang unter anderem auf einer Intensivstation behandelt, an ein Beatmungsgerät angeschlossen und in ein medikamentöses Koma versetzt worden sei. Dabei sei der Fünfjährige zuvor keiner pflichtmäßigen Impfung gegen Tetanus unterzogen worden, weil seine Eltern diese aus "ideologischen Gründen" abgelehnt hätten, hieß es. Im Ergebnis soll das Kind nach der Erkrankung schwere neurologische Störungen entwickelt haben.

Wie Rospotrebnadsor ferner präzisierte, wurden in der Region wegen einer hohen Impfrate unter Kindern und Erwachsenen seit vielen Jahren keine Tetanus-Fälle mehr registriert.

Tetanus ist eine akute Infektionskrankheit, die durch Sporen des Bakteriums Clostridium tetani ausgelöst wird. Dieses produziert eines der stärksten Toxine, das Tetanospasmin. Es verursacht Schäden am zentralen Nervensystem.

Das Bakterium kommt in Asche, Erde und auf der Oberfläche von rostigen Metallen vor. Die Sporen sind gegen die meisten Antiseptika und hohe Temperaturen resistent, die Inkubationszeit der Krankheit beträgt zwischen drei und 21 Tagen. Neugeborene Kinder und schwangere Frauen sind der Infektion am meisten ausgesetzt. Tetanus wird durch eine Impfung mit Tetanustoxoid-Präparaten erfolgreich vorgebeugt.

