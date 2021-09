Russischer Koch Muchin ist in Top Ten der Welt

Auf der Webseite von Best Chef Top100 Award ist die Liste der 100 besten Köche der Welt 2021 veröffentlicht worden. Der russische Koch Wladimir Muchin belegt darin den neunten Platz. Drei weitere Köche aus Russland wurden in die Top 100 aufgenommen. Unangefochtener Sieger ist in diesem Jahr der Spanier David Muñoz.