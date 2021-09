Gebiet Woronesch in Russland: Mann tötet eine Familie und verübt Bombenanschlag auf Polizeibehörde

In der Stadt Liski im Gebiet Woronesch hat ein Mann die Tür zur Polizeibehörde gesprengt. Bei der Explosion wurde ein Polizist durch Schrapnell am Bein verletzt. Der Unbekannte verschwand. Vor dem Bombenanschlag hatte er bei einem häuslichen Streit eine Familie getötet.

Am Donnerstagmorgen gegen 5:30 Uhr hat in der Stadt Liski im Gebiet Woronesch eine unbekannte Person das Gelände der Bezirkspolizeibehörde betreten, eine Bombe gezündet und hierbei einen Polizisten verwundet. Dann verschwand der Mann in einem Auto in Richtung der Stadt Ostrogoschsk. Dies teilte der Pressedienst des regionalen Innenministeriums mit.

Ein Video einer Überwachungskamera zeigt, dass der Mann mit einem Kampfanzug bekleidet und bewaffnet war. Bei der Explosion erlitt ein Polizist eine Schrapnellwunde am rechten Bein. Lebensgefahr bestand für den Beamten nicht.

Später berichtete der Pressedienst des Ermittlungskomitees für das Gebiet Woronesch, dass der Verdächtige vor dem Bombenanschlag im Verlauf eines häuslichen Konflikts eine Familie getötet habe.

Derzeit arbeiten die Ermittler an der Identifizierung des Täters. Die Fahndung nach dem Mann läuft auf Hochtouren. Zur Ergreifung des Mannes wurde ein sogenannter Abfangplan ausgearbeitet. Alle Polizeikräfte der Region befinden sich in höchster Alarmbereitschaft.

Das Ermittlungskomitee leitete ein Strafverfahren ein. Außerdem forderten die Behörden die Medien und Blogger auf, keine ungeprüften Informationen über das Geschehen zu veröffentlichen, da dies die Ergreifung des Täters erschweren könnte.

