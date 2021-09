Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd: Schirinowski kommt mit Troika zur Wahlveranstaltung

Ein Auftritt, als hätte er die Wahlen schon gewonnen: Der russische Politiker Wladimir Schirinowski ist am Montag zu einer Parteiveranstaltung in einer Pferdetroika eingefahren. Ein gestresstes Tier wollte beim Spektakel nicht mitmachen, streikte und hinterließ einen Misthaufen.

Manchmal sind die Auftritte von Politikern spannender als ihr Wahlprogramm. So ging auch der Auftritt des Vorsitzenden der Liberal-Demokratischen Partei Russlands in den sozialen Netzwerken viral. Wladimir Schirinowski war am Montag, begleitete von pathetischer Musik, in einer Pferdekutsche zur einer Wahlveranstaltung seiner Partei in der Moskauer VTB-Arena eingetroffen.

Als die Pferde stehen blieben und wohl aus Angst nicht weiterziehen wollten, forderte der Politiker die Teilnehmer auf, ihre Fahnen nicht zu schwingen. Dennoch rührten sich die Tiere nicht vom Fleck. Ein Pferd war wohl so verwirrt, dass es vor lauter Schreck einen Misthaufen hinterließ. Erst nachdem der Kutscher die Pferde mehrmals angetrieben hatte, liefen sie ein paar Schritte weiter. Schließlich platzte Schirinowski der Kragen, er stieg aus und ging zu Fuß auf die Bühne.

Die Veranstaltung war den kommenden Wahlen zur Staatsduma gewidmet. Sie finden vom 17. bis 19. September statt. Die Staatsduma wird für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Bei den Wahlen stehen insgesamt 14 Parteien zur Wahl.

