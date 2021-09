Russland hebt pandemiebedingte Flugbeschränkungen mit Weißrussland auf

Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko haben sich am Donnerstag in Moskau getroffen. Bei der anschließenden Pressekonferenz kündigte der russische Präsident an, alle Beschränkungen des Flugverkehrs mit Weißrussland aufzuheben. Lukaschenko zeigte sich überrascht.