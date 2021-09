Ehrlich oder frech? Putin verwechselt zwei Kriege – Schüler korrigiert ihn

Russlands Präsident Wladimir Putin hat zu Schulbeginn eine Geschichtsstunde für Schüler in Wladiwostok abgehalten. Als er zwei bedeutende Kriege miteinander verwechselte, berichtigte ihn ein Schüler. Die Reaktionen der Lehrer sind geteilt.

Am Tag des Wissens, der in Russland am 1. September gefeiert wird, wurde ein Schulkind aus der Stadt Workuta landesweit bekannt.

Bei einem Gespräch mit Schülern in Wladiwostok im äußersten Osten des Landes sprach der russische Präsident über die Kriege Peter des Großen. "Wieso hat Peter I. den Siebenjährigen Krieg angefangen? Warum hat er gegen die Schweden gekämpft?", fragte Putin.

Der Schüler Nikanor Tolstych konnte sich nicht zurückhalten. Er wartete, bis Putin zu Ende sprach, und erwiderte: "Also, dieser Krieg wird nicht Siebenjähriger Krieg, sondern Großer Nordischer Krieg genannt. Da wir Geschichtsstunde haben, will ich meinen Mitschülern noch schnell sagen, dass der Nordische Krieg von 1700 bis 1721 dauerte", erklärte der junge Mann.

"Ja, es war natürlich der Große Nordische Krieg. Danke für die Korrektur", sagte Putin und fuhr fort.

Die Lehrerin des 17-Jährigen sagte anschließend russischen Medien, dass sie im Verhalten des Schülers kein Problem sehe. Auch wenn Nikanor etwas impulsiv gehandelt habe, sei das in Ordnung. Sie erklärte: "Die Tatsache, dass er den Präsidenten korrigiert hat, zeigt, dass das Kind nichts Falsches verbergen kann und prinzipiell nicht lügen wird". Anders reagierte die Schuldirektorin. Sie bezeichnete Nikanor als frech, wie Jugendliche eben manchmal sind, und betonte, dass man sich bescheidener verhalten sollte. In ihrem Alter hätte sie sich nicht getraut, den Präsidenten richtigzustellen, so die Direktorin.

