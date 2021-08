Russland: Kremlkritischer Sender Doschd als "ausländischer Agent" eingestuft

Der Internetsender Doschd wird in Russland nun als "ausländischer Agent" gelistet. Doschd wurde am ersten Jahrestag des vermeintlichen Giftanschlags auf den Oppositionellen Alexei Nawalny in das entsprechende Register des Innenministeriums eingetragen.